Бури, ветер, град. Прогноз погоды на 9-11 июля

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, неустойчивый характер погоды сохранится практически на всей территории республики.

Пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

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На юго-западе и юге страны ожидается пыльная буря, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туман.

Основной фон температуры воздуха днем

на западе +30+38°С,

на юго-западе +30+41°С,

на северо-западе +22+33°С,

на севере,

в центре +22+30°С,

повышение температуры воздуха на востоке от +17+25°С до +23+31°С,

на юго-востоке от +20+29°С до +23+32°С,

на юге страны основной фон температуры воздуха +27+35°С.

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