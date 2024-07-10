Была задушена. По подозрению в убийстве несовершеннолетней задержан житель Костанайской области

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области ответили на официальный запрос alau.kz по факту гибели 16-летней жительницы Аулиекольского района.

Полицией проводится досудебное расследование по факту убийства 16-летней девушки, обнаруженной 28 июня в лесопосадке Аулиекольского района.

«Смерть наступила вследствие механической асфиксии. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан 27-летний местный житель. В настоящее время он находится под арестом в следственном изоляторе», — говорится в ответе на запрос.

По данным департамента, для всестороннего и объективного расследования проводятся необходимые следственные мероприятия, назначены экспертизы.

«Ответить на вопрос о совершении действий сексуального характера возможно только по результатам экспертного заключения. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сказано в ответе на запрос.

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