Была задушена. По подозрению в убийстве несовершеннолетней задержан житель Костанайской области

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области ответили на официальный запрос alau.kz по факту гибели 16-летней жительницы Аулиекольского района.
Полицией проводится досудебное расследование по факту убийства 16-летней девушки, обнаруженной 28 июня в лесопосадке Аулиекольского района.
«Смерть наступила вследствие механической асфиксии. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан 27-летний местный житель. В настоящее время он находится под арестом в следственном изоляторе», — говорится в ответе на запрос.
По данным департамента, для всестороннего и объективного расследования проводятся необходимые следственные мероприятия, назначены экспертизы.
«Ответить на вопрос о совершении действий сексуального характера возможно только по результатам экспертного заключения. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сказано в ответе на запрос.