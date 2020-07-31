Бывший супруг ответил на обвинения учительницы из Костанайской области

Бывший супруг молодой учительницы из Костанайской области Айсулу Байтыковой Алибек Байтыков ответил на обвинения преподавательницы на странице издания ainanews.kz, передает Tengrinews.kz.

Напомним, накануне учительница заявила, что бывший муж преследует ее и угрожает облить кислотой. «Он угрожает, что плеснет мне кислоту в лицо. Здесь, в поселке Карабалык, никто не слышит меня. Молю, помогите мне справиться с этим человеком. Ребенок напуган, психика сломана что у меня, что у него», — сказала женщина.

Эмоциональное видео появилось на странице фонда «НеМолчи», а также в казахстанских СМИ. Дело получило широкую огласку.

В связи с этим Алибек Байтыков записал собственное обращение к общественности. Мужчина признался, что шокирован словами экс-супруги. По его словам, отреагировать на заявления бывшей супруги его заставил большой общественный резонанс.

«Сейчас я совершенно искренен в своем желании объясниться с обществом, в глазах которого я оказался извергом, душегубом, преследователем. Мне очень больно, что именно меня незаслуженно причислили к лагерю мужчин, достойных презрения и наказания», — сказал Алибек Байтыков.

«Мне 34 года. Я состоявшийся человек, у меня два высших образования, любимая работа. У меня устроена личная жизнь. Люблю свою дочь Диану.

Мы с Айсулу поженились в 2013 году. Мы любили друг друга и планировали идти по жизни рука об руку. Но не сложилось. В этом виноваты мы оба. Затем сложный развод, взаимные упреки, и главное — мы по разному видели то, как должна воспитываться наша дочь. Эта проблема становилась причиной всех последующих конфликтов. Но ни в браке, ни после него я никогда не переходил грань, ведь если бы я поднимал руку, то перестал бы уважать себя как мужчину», — рассказал он.

«Как же я мог избивать мать моего ребенка? Я никогда ее не преследовал», — заявил Байтыков.

«Из Карабалыка Айсулу уехала не потому, что я ее увольнял или преследовал, а потому, что она строила свою личную жизнь с очередным мужчиной. На что имеет полное право. Меня расстраивало только одно: что с ней от меня уехала дочь. Но, к счастью, даже в этих условиях мы видимся», — отметил мужчина.

В конце обращения автор выразил полное разочарование работой фонда «НеМолчи», который «распространил по всей стране позицию только одной стороны».

«Даже не посчитали нужным выслушать меня. Почему-то фонд не утруждает себя объективностью, а работает поверхностно, даже когда на чаше весов человеческие судьбы. В итоге это все привело к массовой травле, угрозам в отношении меня и моих близких. Все только и говорят о правах женщин, но мужчины тоже имеют чувства и могут страдать. Отцы тоже нуждаются в помощи и поддержке. Меня заботит только моя дочь», — сказал Алибек Байтыков.

Эмоциональное видео появилось на странице фонда «НеМолчи», а также в казахстанских СМИ. Дело получило широкую огласку.

В связи с этим Алибек Байтыков записал собственное обращение к общественности. Мужчина признался, что шокирован словами экс-супруги. По его словам, отреагировать на заявления бывшей супруги его заставил большой общественный резонанс.

«Сейчас я совершенно искренен в своем желании объясниться с обществом, в глазах которого я оказался извергом, душегубом, преследователем. Мне очень больно, что именно меня незаслуженно причислили к лагерю мужчин, достойных презрения и наказания», — сказал Алибек Байтыков.

«Мне 34 года. Я состоявшийся человек, у меня два высших образования, любимая работа. У меня устроена личная жизнь. Люблю свою дочь Диану.

Мы с Айсулу поженились в 2013 году. Мы любили друг друга и планировали идти по жизни рука об руку. Но не сложилось. В этом виноваты мы оба. Затем сложный развод, взаимные упреки, и главное — мы по разному видели то, как должна воспитываться наша дочь. Эта проблема становилась причиной всех последующих конфликтов. Но ни в браке, ни после него я никогда не переходил грань, ведь если бы я поднимал руку, то перестал бы уважать себя как мужчину», — рассказал он.

«Как же я мог избивать мать моего ребенка? Я никогда ее не преследовал», — заявил Байтыков.

«Из Карабалыка Айсулу уехала не потому, что я ее увольнял или преследовал, а потому, что она строила свою личную жизнь с очередным мужчиной. На что имеет полное право. Меня расстраивало только одно: что с ней от меня уехала дочь. Но, к счастью, даже в этих условиях мы видимся», — отметил мужчина.

В конце обращения автор выразил полное разочарование работой фонда «НеМолчи», который «распространил по всей стране позицию только одной стороны».

«Даже не посчитали нужным выслушать меня. Почему-то фонд не утруждает себя объективностью, а работает поверхностно, даже когда на чаше весов человеческие судьбы. В итоге это все привело к массовой травле, угрозам в отношении меня и моих близких. Все только и говорят о правах женщин, но мужчины тоже имеют чувства и могут страдать. Отцы тоже нуждаются в помощи и поддержке. Меня заботит только моя дочь», — сказал Алибек Байтыков.

Ранее в МВД заявили, что дело зарегистрировано отделом полиции Карабалыкского района. По всем изложенным молодой женщиной фактам проводятся проверки, о результатах будет сообщено дополнительно.

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