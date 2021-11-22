C письменного согласия. В Костанайской области начали вакцинацию несовершеннолетних препаратом Pfizer

Сегодня прививку получили студенты Костанайского автодорожного колледжа. Все только с письменного информированного согласия родителей. В медицинском кабинете общежития Костанайского автодорожного колледжа сегодня необычно оживленно. Сюда медики из 5 поликлиники привезли вакцину Pfizer, произведенную американской международной биофармацевтической компанией.

Сегодня вакцинироваться решили 75 человек. Напомним, что в Казахстане привиться вакциной Pfizer могут дети и подростки от 12 до 18 лет, а также беременные и кормящие женщины. Вакцинирование проводится только с письменного информированного согласия родителей, так что в руках у студентов — именно эти документы. Некоторые пришли с родителями. Сын Светланы Куряшовой — первокурсник. Женщина рассказывает, что долго над решением о вакцинации не думала.

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«Сама вакцинировалась в первой волне, дочь старшая в первой волне, реально — это нужно. Для своего здоровья это необходимо», — считает мать несовершеннолетнего Светлана Куряшова.

Всего в колледже обучается 600 несовершеннолетних студентов. В колледже надеются, что число решившихся на прививку будет только увеличиваться. Согласно, официальным данным, в Костанайскую область поступило 35 100 доз вакцины Pfizer, которыми планируется привить свыше 60 тысяч человек.

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