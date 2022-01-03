Цену на газ снизят — поручение Президента РК

По поручению Главы государства Правительство примет меры по ситуации в городе Жанаозен.
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Распоряжением Премьер-Министра РК Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.
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Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.
На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.
Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.
Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.
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