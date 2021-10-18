Цены на мясо вырастут в Казахстане — МСХ

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Возможен ли в Казахстане рост цен на мясо весной следующего года, как ранее говорили депутаты Парламента. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент zakon.kz.
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Что касается цен, то мы ожидаем, что цены на мясо, скорее всего, вырастут. Надеемся, что рост будет не существенным. Это связано, в том числе с ростом цен на сено и корма. Дефицита мяса не будет, — сказал министр на брифинге в СЦК.
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По его словам, к этому часу Казахстан обеспечен говядиной собственного производства на 97%, бараниной — на 100%, кониной — на 97,5%.
Спрос на мясо на внутреннем рынке полностью покрывается за счет отечественного производства. Мы не импортируем из-за рубежа мясо в большом количестве, — добавил Карашукеев.
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