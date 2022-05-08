Цены на продукты питания выросли на 20% в Казахстане

В Казахстане подорожали продукты. За год их цена повысилась на 20%. Речь идет о 19 социально значимых наименованиях.

Такие данные предоставили в Бюро статистики. При этом, инфляция выросла на 13%. Вместе с ней увеличилась зарплата. Средний доход по республике сейчас почти 285 тыс тенге, передает Almaty.tv.

Продуктовая корзина казахстанцев за год заметно подорожала. Сильнее всего цены выросли на овощи: от 30% до 60%. Следом идет сахарный песок — 58%, а замыкает тройку антилидеров — гречка, свыше 30%. Опрошенные нами жители подтверждают, что только на еду у них уходит немалая доля семейного бюджета.

«В основном зарплата уходит на еду, коммунальные. Ну, там если осталось — хорошо.

Одну часть, я бы сказал, денег, откладываю на кредиты. На еду тоже 25 000 в неделю уходит.

На еду уходит 200 тыс, примерно», — поделились алматинцы. Вслед за ценами выросли и зарплаты в среднем на 13%. Средний доход по Казахстану — 285 тыс тенге. Однако в разрезе регионов ситуация везде разная. К примеру, наименьшее повышение в столице, а также в Атырауской и Мангистауской областях. Впрочем, зарплаты там и без того самые высокие. Более 380 000 тенге. Самые низкие — в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях, а также городе Шымкент — не более 210 000 тенге. Однако эксперты утверждают, что статистика не всегда отражает реальную социальную картину. «Статистика работает так: к примеру, один человек зарабатывает 900 тыс тенге, а его друг всего 100, но в среднем оба зарабатывают 500 тыс тенге. Сегодня многие граждане тратят почти 60% зарплаты на продукты, и эта негативная динамика растет за последние годы. Это говорит о том, что уровень жизни в стране падает. Только по официальной статистике уровень роста цен на продукты превышает даже уровень инфляции» — отметил экономист Максат Халык. Мнение эксперта подтверждают и горожане. Одним такого уровня доход на жизнь хватает, другим приходится залезать в кредиты. «Зарабатываю где-то средне. Кредиты есть. Уходят деньги в основном, конечно, на еду, коммунальные услуги и кредиты. У меня средняя зарплата — 250 тыс, 200 тыс. Ну, я думаю, если грамотно распределять, то можно все оплачивать вовремя. Да, есть кредиты. Зарабатываем немного. В общем, хватает. Но, скажем так, недостаточно, не откладываем», — сообщили жители южной столицы. Один из факторов низкого уровня жизни — пропасть между богатым и бедным населением. Как ранее стало известно, более половины финансов страны находятся в руках 162 олигархов. Остальная же часть приходится на 19 млн населения. Еще одна причина — растущая инфляция. Эксперты считают, что пока правительство не усилит меры по развитию экономики, проблема не решится.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.