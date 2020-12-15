Четыре выходных дня. Какие ограничения будут действовать в Костанайской области?

16 декабря, в Казахстане отметят День независимости. Следующий за ним день, 17 декабря, также станет выходным. В пятницу, 18 декабря, казахстанцы отдохнут за воскресенье. В субботу, 19 декабря, традиционный выходной, однако воскресенье, 20 декабря, будет рабочим днем.

Напомним, в Костанайской области по-прежнему сохраняются карантинные ограничения в выходные и праздничные дни. Таким образом, со среды по субботу:

будет приостановлена работа объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 квадратных метров, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники. А также будет запрещена работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков.

будет приостановлена работа общественного городского транспорта, за исключением общественного транспорта в городе Рудный, обслуживающего АО «ССГПО.

будет приостановлена работа крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры)

будет приостановлена работа аквапарков, бассейнов и термопарка, а также работа детских секций, кружков, факультативов

работа объектов общественного питания будет организована только на вынос и доставку.

Отметим, службы такси теперь работают без ограничений по времени, но с условием — пассажиры и водитель должны быть в масках.

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