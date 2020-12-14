О работе автобусов в Костанае в праздничные дни

В Костанайской области по-прежнему сохраняются карантинные ограничения в выходные и праздничные дни.

Напоминаем, накануне главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло, подписал очередное постановление, согласно которому, карантин продлили еще на две недели, до 28 декабря.

Таким образом, 16, 17, 18 и 19 декабря общественный транспорт работать не будет. Автобусы начнут курсировать 20 декабря, этот день является рабочим.

Отметим, что с 14 декабря службы такси работают без ограничений по времени, но с условием — пассажиры и водитель должны быть в масках.

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