В 2025 году госорганы начнут проверять «подозрительные» мобильные переводы, которые имеют признаки незаконной предпринимательской деятельности. Как это будет происходить, узнали журналисты NUR.KZ.

С 2024 года в Казахстане ведется проверка мобильных переводов, у которых есть признаки незаконной предпринимательской деятельности. В прошлом году проверяли участников первых двух этапов всеобщего декларирования, то есть госслужащих, работников государственных учреждений и членов их семей. Между тем, как сообщает Комитет государственных доходов (КГД), в 2025 году продолжится проверка «подозрительных» мобильных денежных переводов. Теперь это также коснется деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), руководителей юридических лиц и их супругов по итогам 2024 года.

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«Критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности», – сообщили в комитете.

Другими словами, чтобы мобильные переводы физлица начали проверять, он должен был в 2024 году в течение каждого из трех месяцев подряд получать деньги на свой личный счет от ста и более разных лиц.

Как отмечают в КГД, данная мера нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Ведомством также предлагается установить уточнение для критерия: «подозрительными» могут сделать мобильные переводы, общая сумма которых превышает трехратный размер минимальной заработной платы (255 000 тенге в 2024 году).

@Автор: Илья Манаев

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