Соответствующий вопрос вице-премьеру задали сегодня на пресс-конференции после заседания правительства. В частности, журналист спросила о введении штрафов за незаконную предпринимательской деятельность без регистрации – если будет принята норма о контроле мобильных переводов свыше 255 тысяч тенге.

«Данная норма еще не утверждена окончательно. Сейчас ее рассматривают специалисты нашей сферы, работают соответствующие государственные органы. Мы собираемся высказать свое мнение по этому вопросу Министерству финансов. Нужно немного подождать, пока работает наша рабочая группа. По данному вопросу работает консультативная группа специалистов, чтобы выработать единую позицию. Предварительно пока не могу сказать, какой будет эта позиция, но этот вопрос на стадии обсуждения», – ответила Тамара Дуйсенова.

Ранее в Комитете госдоходов Министерства финансов сообщили, что мобильные переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане. При этом в комитете отметили, что критерии для проверки могут быть изменены. Поправка находится на согласовании в Нацбанке.