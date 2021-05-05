Чиновники выписывают себе премии по 15 миллионов — мажилисмен

Депутат Мажилиса Азат Перуашев раскритиковал работу Министерства здравоохранения по вакцинации, заявив, что чиновники выписывают себе премии в 15 миллионов тенге «за свои провалы», передает Tengrinews.kz.

Перуашев отметил, что Президент поставил задачу вакцинировать 6 миллионов человек до конца года.

«За три месяца первый компонент получили 1,4 миллиона человек, о которых гордо рапортуют представители Минздрава. Но ведь второй компонент, по нашим данным, — 347 тысяч человек, по данным Минздрава, 400 тысяч человек. Получается, она затронула 2 процента населения. О какой коллективной безопасности можно говорить? Даже здесь Минздрав отличился: то призывал соблюдать сроки вакцинации — 21 день, но на прошлой неделе главный санврач махнул рукой, мол, пойдет и через 90 дней тоже. Извините, 21 и 90 — немного разные числа. Из-за таких расхождений предпринимателей штрафуют, а могут и посадить. А наши чиновники из министерства за свои провалы выписывают себе премии по 15 миллионов. Вы хотя бы обоснуйте такие прыжки и перепады внятными расчетами, аргументами, откуда они берутся. С начала пандемии Минздрав продемонстрировал весь спектр эмоций — от бессилия до шараханья и суеты, а ситуация топчется на месте», — сказал Перуашев на заседании Мажилиса.

Он также раскритиковал организацию вакцинации населения. По словам депутата, в большинстве стран ОЭСР поэтапно снимаются ограничения в торговле и сфере услуг, малый бизнес возвращается к работе, у людей появляется возможность получать нормальную заработную плату. Все это, как отметил Перуашев, достигнуто благодаря своевременной массовой вакцинации, тогда как в Казахстане «эта работа оказалась провалена».

«Сейчас прошла дискуссия о ходе вакцинации. Как сообщили СМИ, Казахстан вошел в пятерку стран, имеющих собственную вакцину от коронавируса. Нужно отдать должное ученым. Но плодами этой работы мы не можем воспользоваться в полной мере, так как производство не налажено. Завод все еще строится, производить вакцину негде. Получается, субстанцию везем из одной страны, бутылечки из другой, а разливать собираемся в третьей. Хорошо хоть, вода для разбавления у нас своя«, — добавил мажилисмен.

Перуашев отметил, что отдельной темой стоит вопрос себестоимости вакцины. «Об этом не говорит ни один чиновник, умалчивают, во что она обошлась государству и насколько обоснованна эта цена в сравнении с аналогами».

Ранее спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин попросил Алексея Цоя отвечать четко на вопросы населения и журналистов по вакцинации.

Напомним, что в Казахстане увеличили срок вакцинации вторым компонентом «Спутника V». Согласно постановлению главного санитарного врача, интервал между двумя дозами увеличен до 45 дней (ранее был 21 день), а в целом допускается вакцинация вторым компонентом «Спутника V» в течение 90 дней.

После объявленных нововведений врачи сообщества Medsupportkz выступили со срочным обращением к Министерству здравоохранения Казахстана. Медики заявили, что это решение увеличивает риск новых заражений и создает благоприятную среду для мутаций штаммов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.