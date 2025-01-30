За два года в Казахстане на 45,1% выросла численность работающих пенсионеров. По итогам сентября 2024 года в экономике было занято 298,5 тыс. казахстанцев старше трудоспособного возраста — на 92,7 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2022-го. Это данные Бюро национальной статистики. Больше всего таких работников — 39,9%, или 119 тыс. человек — трудилось в сельском хозяйстве. Пятая часть работающих пенсионеров была занята в торговле, 16,2% — в сферах образования и здравоохранения, передает ranking.kz

Статистика показывает, что численность работающих пожилых казахстанцев за два года выросла во всех отраслях экономики. Разница только в динамике. Например, в строительстве, госуправлении, финсекторе стало в 3 раза больше работающих пенсионеров, в сфере транспорта и логистики, в торговле, в социальных отраслях — в 2 раза больше.

Самой многочисленной возрастной группой работающих пожилых граждан являются те, кто только вышли на пенсию и ещё не достигли 65 лет. Наименьшая по численности категория — люди старше 85 лет. Только вдумайтесь: более 700 казахстанцев в таком преклонном возрасте в 2023 году продолжали работать. А ведь тремя годами ранее таких людей в РК вовсе не было.

За два года в стране резко сократилась численность специалистов в возрасте от 65 лет в сфере здравоохранения и образования.

Напомним, в ноябре прошлого года министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова рассказала о предложении неких экспертов ввести понятие отложенного выхода на пенсию. Идея предполагает, что пенсионер, достигший пенсионного возраста, но не желающий уходить за заслуженный отдых, не будет получать солидарную выплату до тех пор, пока не перестанет работать. Предложение вызывало бурное обсуждение в онлайн-сообществах и критику со стороны экспертов.

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