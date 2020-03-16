Чрезвычайное положение начало действовать в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно указу Касым-Жомарта Токаева, режим ЧП будет действовать c 8 утра 16 марта до 7 часов 15 апреля.

Президент решил ввести чрезвычайное положение в Казахстане в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса.

На этот период создана специальная государственная комиссия, которую возглавил премьер-министр Аскар Мамин.

На период действия чрезвычайного положения в Казахстане введены ряд ограничений. Приостановлена деятельность крупных непродуктовых объектов торговли, кинотеатров, театров, выставок и других мест с массовым скоплением людей. Кроме того, под запрет попали массовые спортивные и зрелищные мероприятия, а также семейные тои.

Казахстанцам на время чрезвычайного положения нельзя покидать страну (кроме тех случаев, когда нужно лечение за границей). Также ограничен въезд в Казахстан.

Авиакомпании обратились к казахстанцам по поводу изменения расписания.

Внештатный советник Касым-Жомарта Токаева по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов разъяснил указ о ЧП. Он рассказал, какие объекты будут работать, а какие нет. Советник Президента Ерлан Карин попросил казахстанцев не поддаваться панике.

В связи с режимом ЧП в стране усилили контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, а также соблюдения карантинного режима. Одну из заразившихся уже привлекли за это к уголовной ответственности.

16 марта Президент выступит с обращением в телевизионном эфире.

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