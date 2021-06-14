ЧСники предупредили о сильной жаре в Костанайской области

Днем в Костанайской области ожидается сильная жара.
В Костанае ночью ожидается температура +18 градусов, днем +33+35 градусов.
По Костанайской области местами ожидается +37 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области