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ЧСники предупредили о сильной жаре в Костанайской области

Днем в Костанайской области ожидается сильная жара.

В Костанае ночью ожидается температура +18 градусов, днем +33+35 градусов.

По Костанайской области местами ожидается +37 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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