ЧСники предупредили о сильной жаре в Костанайской области

Днем в Костанайской области ожидается сильная жара.

В Костанае ночью ожидается температура +18 градусов, днем +33+35 градусов.

По Костанайской области местами ожидается +37 градусов.

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