Что будет дальше? В Костанайской области растет стоимость куриного яйца

На прошедшей сельскохозяйственной ярмарке костанайцы стояли в многометровой очереди за куриным яйцом. Тогда яйцо категории С1 продавали здесь по 380 тенге.

В Костанайской области растет стоимость куриного яйца, и, как, отмечают эксперты, эта тенденция скорее всего сохранится.

Сейчас в магазинах стоимость десятка перевалила за 500 тенге, а где-то и выше. Соответственно, яйцо другой категории, стоит дороже. В Союзе птицеводов Казахстана отмечают, причина роста — спрос населения, а так же возможность покрыть свои убытки повышением цены для птицефабрик. Еще одна сложность — проблема субсидированием от государства.

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«Также сейчас остро стоит вопрос субсидирования, на сегодня многие птицефабрики не получают субсидии в виду нехватки средств с сентября. Помимо этого Правила субсидирования в 2022 году были утверждены только в июле, а пока местные исполнительные органы начали процесс приёма заявок в августе, то за январь-февраль птицефабрики уже не смогли получить субсидии из-за действующего в правилах пункта, а заявки подаются в течении 6 месяцев с момента оплаты реализованной продукции», — говорит президент союза птицеводов РК Руслан Шарипов.

Ранее государство выплачивало птицефабрикам три тенге субсидий за одно яйцо, а с прошлого года субсидии сократились. И не факт, что они будут в следующем году, отмечает Руслан Шарипов. Птицефабрики уже сейчас не оправдывают свои вложения, и не могут работать себе в убыток. Уже сегодня, по словам Руслана Шарипова, приостановили свою деятельность 5 яичных птицефабрик по Казахстану, из-за нехватки господдержки и трудностей с кормами.

«Помимо этого как известно все составляющие производства птицеводческой продукции завозятся из-за рубежа: племенная птица, кормовые добавки, ветеринарные препараты, витамины, оборудование и другое за валюту. Курс мировых валют, соответственно, тоже вкладывается в себестоимость продукции», — сообщил Шарипов.

По мнению президента Союза птицеводов Казахстана, для их поддержки в стране необходимо создать фуражный фонд, ведь около 70% себестоимости составляют корма. Если удастся снизить их стоимость, это напрямую скажется на цене яйца. Свою роль сыграют и субсидии, если они сохранятся.

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