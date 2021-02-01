Что грозит охранникам за нанесение телесных повреждений представителям мониторинговой группы, рассказали в полиции Костаная

По факту нанесения телесных повреждений представителям мониторинговой группы продолжается досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Уголовное дело переквалифицировано на статью 252 УК РК «Превышение полномочий служащими частных охранных служб». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тысяч МРП, либо лишение свободы до 5 лет.

Кроме того, проверяется факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

29 декабря в 22.30 городе Костанае охрана одного из увеселительного заведения города Костаная, жестко воспрепятствовала работе мониторинговой группе.

Двое охранников нанесли телесные повреждения журналисту, которая была в составе группы. Представителей акимата с применением физической силы вывели из помещения.

По данному факту 30 января полицией в отношении двух 23-летних подозреваемых, начато досудебное расследование. Первоначально факт был зарегистрирован по статье 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью». В дальнейшем уголовное дело переквалифицировано на статью 252 УК РК «Превышение полномочий служащими частных охранных служб».

Также составлены административные протокола по статье 132 КоАП РК «Допущение нахождения несовершеннолетнего в увеселительном заведении». Собран материал по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно- эпидимиологического благополучия населения» и направлен для принятия решения в органы СЭС.

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