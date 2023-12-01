Что изменится с декабря в жизни казахстанцев

Что изменится в жизни казахстанцев в декабре — в материале Tengrinews.kz.

С 1 декабря по 1 марта казахстанские водители обязаны ездить на зимней резине: этого требует технический регламент.

Согласно законодательству, с 1 декабря по 1 марта водители транспортных средств должны обеспечить наличие зимней резины на своем транспортном средстве.

Нарушителям грозит штраф в размере 5 МРП — 17 250 тенге. Если в течение года водитель совершит аналогичное правонарушение, то тогда штраф увеличится вдвое.

Еще одна дорога станет платной

Трасса от Уральска до границы России (на Саратов) II категории с 1 декабря становится доступной автомобилистам лишь на платной основе.

Стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении составит:

автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 142 тенге ;

; автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 284 тенге ;

; автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 426 тенге ;

; грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 568 тенге ;

; грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 710 тенге.

Плата для легковых автомобилей в приказе не указана.

В праздничные декабрьские дни по ряду направлений будут курсировать дополнительные поезда:

Дополнительные рейсы будут курсировать по следующим направлениям:

№201/202 Нур-Султан 1 – Шымкент (из столицы — 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года, из Шымкента — 16, 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года);

№203/204 Нур-Султан Нурлы жол – Алматы 2 (из столицы — 15, 28, 29 декабря 2023 года и 1, 2 января 2024 года, из Алматы — 16, 29, 30 декабря 2023 года и 2, 3 января 2024 года).

Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.

Также назначены дополнительные рейсы электропоезда №7510/7509 из Астаны в Павлодар: из столицы состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря 2023 года, обратно — 18 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

В последний месяц 2023 года казахстанцы отдохнут 11 дней и еще два дня — в новом 2024 году.

В декабре страна будет отмечать День независимости 16 декабря 2023 года, это суббота, значит, появляется дополнительный выходной в понедельник.

Таким образом, казахстанцы на День независимости отдохнут:

при пятидневной рабочей неделе 16, 17 и 18 декабря;

при шестидневной рабочей неделе 16 и 17 декабря.

На новогодние праздники у казахстанцев будет четыре выходных при пятидневной рабочей неделе и три выходных при шестидневной.

В ближайшие дни под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки — дождь, снег.

3 декабря на северо-западе и севере, 3-4 декабря на востоке, 4 декабря в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные осадки. Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололедные явления и метель. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра 15-29 м/с, 03 декабря на северо-западе, севере РК временами порывы 30 м/с и более.

С 4 декабря ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температур на большей части Казахстана. Так, на северо-западе и севере в ночные часы ожидается понижение до 7-21 мороза, а в центре и на востоке республики до 5-15 мороза.

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