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Что изменится в Казахстане с 1 сентября

avtoradio.kz

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В сентябре в Казахстане обновят карантинные ограничения, начнется учебный год, осенняя призывная кампания, перепись населения и проверки вакцинации сотрудников. Что изменится в жизни казахстанцев с началом осени — подробнее в материале Tengrinews.kz.

Ослабление карантина

Карантинные ограничения немного ослабили в Казахстане с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации. Однако заведениям, не участвующим в проекте Ashyq, по-прежнему нельзя работать. Зато участвующим в проекте Ashyq разрешили работать в выходные до полуночи, а лидерам Ashyq — до двух часов ночи.

Действует несколько ограничений:

Напомним, «зеленый» статус имеют вакцинированные, сдавшие ПЦР в течение последних 7 дней, а также переболевшие коронавирусом и выздоровевшие в течение трех месяцев.

По субботам разрешили курсировать общественному транспорту.

В будни продлено время работы для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, с 22.00 до полуночи, для лидеров Ashyq — с полуночи до двух часов ночи.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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