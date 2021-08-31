Что изменится в Казахстане с 1 сентября

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В сентябре в Казахстане обновят карантинные ограничения, начнется учебный год, осенняя призывная кампания, перепись населения и проверки вакцинации сотрудников. Что изменится в жизни казахстанцев с началом осени — подробнее в материале Tengrinews.kz.
Ослабление карантина
Карантинные ограничения немного ослабили в Казахстане с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации. Однако заведениям, не участвующим в проекте Ashyq, по-прежнему нельзя работать. Зато участвующим в проекте Ashyq разрешили работать в выходные до полуночи, а лидерам Ashyq — до двух часов ночи.
Действует несколько ограничений:
- работать смогут лишь заведения, сотрудники которых имеют «зеленый» статус в Ashyq;
- посещать заведения смогут также только граждане с «зеленым» статусом.
Напомним, «зеленый» статус имеют вакцинированные, сдавшие ПЦР в течение последних 7 дней, а также переболевшие коронавирусом и выздоровевшие в течение трех месяцев.
По субботам разрешили курсировать общественному транспорту.
В будни продлено время работы для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, с 22.00 до полуночи, для лидеров Ashyq — с полуночи до двух часов ночи.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области