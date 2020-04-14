Что известно о двух новых заражённых коронавирусом в Костанайской области

По результатам лабораторного обследования лиц с заболеванием «Пневмония» у двух пациентов выявлен положительный результат на COVID-19.

В Житикаринскую больницу были госпитализированы пожилые люди 74 и 65 лет с температурой, слабостью, одышкой. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение.

Всего, по состоянию на 14апреля в Костанайской области зарегистрировано 5 человек с инфекцией COVID-19.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

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