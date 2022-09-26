Что известно о ситуации с закрытием границ Казахстана и России

В Сети гуляют сообщения о том, что российская сторона перестала пропускать через границу мужчин призывного возраста.

Некоторые непроверенные источники сообщают, что по направлению из Омска уже введены ограничения по пропуску, вскоре якобы они будут введены и на границе с Тюменской областью, пишет Экспресс К.

Волнения среди населения вызывают вбросы непроверенной информации о ситуации в приграничных зонах Северо-Казахстанской области и регионов соседней России. Пока департамент Пограничной службы СКО не дает разъяснения по информации.

«Ребята-россияне, омская граница закрыта, сегодня в 23:30 закроют тюменскую г Читайте также: «Люди вправду дружелюбные». Что пишут россияне, переехавшие в Казахстан раницу. Торопитесь», — пишут анонимные источники.

Редакция связалась с пограничным управлением Тюменской области. Как объяснили в телефонном разговоре, никаких изменений в порядке пропуска через границу нет.

В омской, челябинской и самарской пограничных службах пояснили, что перед поездкой стоит уточнить свой статус.

«В период мобилизации выезд за пределы места жительства осуществляется только по справке от военкомата. Если человек не подлежит мобилизации, то по соответствующей справке выезжает за пределы границы страны», — ответили на вопрос по телефону в самарской Погранслужбе.

Распространяемая информация о тотальных запретах на выезд мужчин из Российской Федерации не подтверждается.

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