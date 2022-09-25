«Люди вправду дружелюбные». Что пишут россияне, переехавшие в Казахстан

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Приехавшие в Казахстан с начала частичной мобилизации граждане России делятся впечатлениями и благодарят казахстанцев, передает Tengrinews.kz.
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В одном из чатов в Telegram-канале граждане соседнего государства и казахстанцы делятся друг с другом полезными советами по прибытию в страну, а также своими впечатлениями. Корреспондент Tengrinews.kz собрал несколько комментариев россиян.
«Уважаемые казахстанцы! Просто хочу поблагодарить вас за терпение и помощь. Спасибо вам», — обращаются граждане соседней страны.
«Спасибо всем, кто поддерживает и помогает мигрантам, таким как я. У меня ничего нет за душой, кроме денег на первое время. Нет ни специальности, ничего. Но вы как-то вселяете надежду. Спасибо вам, казахстанцы, за все!» — пишет россиянка.
Помимо слов благодарности, можно встретить сообщения, в которых россияне интересуются «списком вежливых слов на казахском языке».
21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Российские власти хотят призвать в армию 300 тысяч резервистов.
После этого в соцсетях стали появляться видео с очередями на границе России и Казахстана. В беседе с казахстанскими журналистами россияне рассказали, как покидают свои дома и уезжают в соседнюю страну, так как не хотят участвовать в вооруженном конфликте.
Ситуацию на казахстанско-российской границе прокомментировали в Погранслужбе КНБ. В ведомстве пояснили, что имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле.
По данным КГД, скопление автомобилей возникло в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.
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