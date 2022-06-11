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Что нельзя делать на Троицу в 2022 году

Троицин день, Пятидесятница — это пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, День сошествия Святого Духа, или Духов день, — такое значение имеет дата.

Троица — один из важнейших праздников православного календаря, который в 2022 году выпал на 12 июня, сообщает zakon.kz.

И еще есть одно народное значение — Зеленое воскресенье. В этот день принято дома и храмы украшать зеленой травой и цветами.

Что можно и что нельзя делать на Троицу?

В этот день запрещено желать зла, сквернословить, гневаться, злорадствовать, употреблять алкоголь.

На кладбище на Троицу ходить не принято. Сделать это следует накануне, в Троицкую родительскую субботу.

Что касается работы по дому, то здесь есть выбор: если есть возможность отложить дела, то хорошо. Если же какие-то вопросы не терпят отлагательств — ничего греховного не случится.

  • Важно посетить храм.
  • Работать в этот день разрешено. Однако нельзя было в праздничный день шить, вязать и заниматься рукоделием. Неодобрительно относились и к работе в поле.
  • Приветствуются в этот день и семейные трапезы. Троица приходится не на постную неделю, поэтому на стол можно ставить все, включая мясные и молочные продукты. Алкоголь лучше не употреблять.
  • Перед обедом на стол обязательно стелили новую скатерть — символ обновления и достатка.
  • Каких-то особых церковных ограничений на Троицу нет.

Приметы погоды

Пятидесятница считалась днем, когда весна уступает место лету.

  • Дождь на Троицу — к богатому урожаю хлебов и грибов.
  • Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний.
  • Кто увидит радугу — получит здоровье и богатство в будущем году.
  • Дождливая Пятидесятница — к теплому лету.
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