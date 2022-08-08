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Что повлияет на погоду? Прогноз на 9-11 августа 

Фото ALAU.KZ

Отрог Северного антициклона будет оказывать свое влияние на западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

Северная, центральная, восточная, южная часть страны будут под влиянием ложбины Южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков, на севере, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди.

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Прогремят грозы, возможно выпадение града и шквалистый ветер.

Основной фон температуры воздуха:

  • днем на западе составит +30+38°С,
  • на северо-западе +27+35°С,
  • на севере +18+25°С,
  • в центре +17+28°С,
  • на востоке +18+30°С,
  • на юге, юго-востоке страны в пределах +23+33°С,
  • в горных районах 13+20°С.
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