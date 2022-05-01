Что происходит с ценами на квартиры в Казахстане

Запуск различных ипотечных программ и повышение порога достаточности для снятия пенсионных накоплений заметно повлияли на цену жилья в Казахстане. Об этом телеканалу «Алматы» рассказали эксперты, передает Tengrinews.kz.

По данным Бюро национальной статистики, цены на вторичное жилье в стране выросли почти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Новые квартиры подорожали на 20 процентов.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы жилье точно не подешевеет. Это несмотря на то, что с 1 апреля в Казахстане повысили порог достаточности при снятии пенсионных. Успевшие подать заявку казахстанцы еще не завершили сделки по покупке. К слову, именно новость об увеличении необходимых накоплений повысила спрос на рынке недвижимости почти в два раза — это, как следствие, спровоцировало рост цен.

К примеру, средняя цена на вторичные квартиры в Алматы варьируется от 650 000 до 740 000 за квадратный метр. Как заявляют специалисты, еще один фактор, влияющий на стоимость, — запуск ипотечных программ.

«Пять лет назад за 18 миллионов можно было взять трехкомнатную квартиру в панельном доме. Сейчас за эту сумму вы можете взять однокомнатную в панельном доме и то, еще нужно будет поискать. То есть, вот, какая разница за последние пять лет. То есть повлияла и ипотечная программа от государства «Баспана Хит», в частности, повлияли пенсионные вливания. То есть создался ажиотаж, создался очень большой спрос. При этом предложений на самом деле не так много», — заявил эксперт компании по продаже недвижимости Александр Бекетов.

Как отмечают экономисты, на формирование стоимости влияет ухудшение мировой экономической ситуации. К примеру, за рубежом в цене взлетели импортируемые стройматериалы. Кроме того, возведение новых ЖК требует длительных бюрократических проволочек. А это, говорят специалисты, существенно продлевает сроки строительства.

«Чтобы построить новый жилой комплекс, нужно очень много различных документов. Застройщикам нередко приходится ждать для того, чтобы получить то или иное разрешение. Если затягивается строительство, то значит идет переплата зарплаты рабочим. Все это включается в окончательную стоимость квадратного метра. Считаю, что нужно сократить бюрократические процессы и оказывать большую поддержку компаниям, изготавливающим стройматериалы», — подчеркнул экономист Максат Халык.

По данным самой большой в мире базы данных о городах и странах Numbeo, самое дорогое в мире жилье продается в Гонконге. Здесь за квадратный метр просят свыше 32 000 долларов. На второй строчке Сингапур, завершает первую десятку Норвегия.

Среди стран СНГ самая высокая стоимость квартир зафиксирована в Азербайджане — почти 1500 долларов за квадратный метр. Казахстан на 100-м месте. У нас стоимость зафиксирована на отметке 954 доллара. Самое дешевое жилье, как оказалось, в Пакистане — 639 долларов за квадратный метр.

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