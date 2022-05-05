Что происходит с пенсионными накоплениями казахстанцев, вышедших на пенсию

Когда вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) выходят на пенсию, они начинают получать выплаты за счет своих накоплений. Что происходит с остатком на индивидуальном пенсионном счете (ИПС) и как его проверить, сообщает nur.kz

Казахстанцы откладывают деньги в ЕНПФ, чтобы в будущем обеспечить себя достойной пенсией.

После достижения пенсионного возраста они могут подать единое заявление о назначении пенсии из государственного бюджета и пенсионных выплат из ЕНПФ.

Сегодня мы подробнее остановимся на накопительной составляющей многоуровневой пенсии казахстанцев, то есть на выплатах за счет накоплений на ИПС.

Возмещение ущерба от инфляции

В первую очередь отметим, что на счетах вкладчиков ЕНПФ хранятся пенсионные взносы и начисленный на них инвестиционный доход, который должен покрыть уровень инфляции за время хранения этих денег.

Если по достижении пенсионного возраста на ИПС вкладчика был начислен недостаточный для восполнения ущерба от инфляции инвестиционный доход, то он должен получить единовременную выплату государственной гарантии.

Для каждого пенсионера она рассчитывается индивидуально и зависит от размера его накоплений и уровня инфляции за время существования индивидуального пенсионного счета.

Как рассчитывается размер пенсионных выплат

Согласно актуальной методике расчета пенсионных выплат из ЕНПФ, за первый год пенсионер должен получить 6,5% от своих пенсионный накоплений, или примерно 0,54% от накопленной суммы в месяц.

Каждый следующий год пенсионная выплата увеличивается на 5%. А производиться она будет до тех пор, пока не закончатся деньги на пенсионном счете. Также отметим, что получатели с инвалидностью имеют право на увеличенные выплаты. Если накоплений слишком мало, эту сумму отдают сразу. А еще есть минимальный размер пенсии из ЕНПФ.

Что происходит с оставшимися деньгами

Как нам рассказала заместитель председателя правления Единого накопительного пенсионного фонда Сауле Егеубаева, все деньги, поступившие на индивидуальный пенсионный счет вкладчика, после достижения им пенсионного возраста по-прежнему являются частью пенсионных активов и инвестируются Национальным банком РК.

«Пенсионные накопления, остающиеся на ИПС после каждой осуществленной в соответствии с графиком выплаты, подлежат инвестированию в полном объеме.

По результатам инвестирования пенсионных активов вся сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) пересчитывается и переоценивается на еженедельной основе по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца», — подчеркнула Сауле Егеубаева.

Может ли инвестдоход продлить выплаты

Напомним, что в 2021 году доходность пенсионных активов составила 11,13%. В связи с этим мы также поинтересовались у специалистов ЕНПФ, может ли инвестиционный доход восполнить расходы пенсионных накоплений на ежемесячные выплаты.

Как нам ответили, инвестиционный доход не является строго определенной величиной и зависит от многих факторов, в том числе от рыночной стоимости ценных бумаг и изменения курсов валют. Он может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в краткосрочном периоде.

Надо отметить, что основной целью инвестирования пенсионных активов является обеспечение их сохранности и получение реальной доходности в долгосрочной перспективе.

При этом, благодаря инвестиционному доходу, срок осуществления индексируемых пенсионных выплат из ЕНПФ может оказаться несколько выше.

Могут ли пенсионеры следить за своими накоплениями

Среди вкладчиков ЕНПФ также распространяется слух о том, что получателям пенсионных выплат закрыт доступ к данным об их пенсионных накоплениях. Заместитель председателя правления ЕНПФ также его опровергла.

«Физическому лицу, на имя которого открыт ИПС, предоставляется информация о состоянии его пенсионных накоплений на любую запрашиваемую дату с момента открытия ИПС. Данная информация включает сведения в том числе о сумме пенсионных взносов, пени, переводов, выплат пенсионных накоплений и (или) удержанного индивидуального подоходного налога с указанием дат в течение запрашиваемого периода», — отметила Сауле Егеубаева.

Получить информацию можно электронным способом, посредством услуг почтовой связи или при личном обращении в ЕНПФ. При этом некоторые вкладчики не могут получить доступ в личный кабинет на интернет-портале ЕНПФ, потому что у них не выбран способ информирования через интернет, а также с использованием ключа ЭЦП.

В таком случае рекомендуется обратиться в ближайший офис ЕНПФ и подписать дополнительное соглашение о выборе наиболее удобного способа информирования

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