Что произошло с ценами на квартиры в августе 2024 года

Средние цены предложения на вторичном рынке жилья в Казахстане по итогам августа, в отличие от аренды, находятся в стабильном состоянии.

Изменения за месяц

Как сообщает Krisha.kz, за месяц цены снизились в восьми городах из 18. При этом в Актау и Алматы квартиры подешевели максимально на 2.4 и 1.0 % соответственно.

Максимальный рост — в Уральске (+1.3 %), Шымкенте (+1.0 %), Астане (+0.8 %). Резкого подъёма в августе не произошло.

В остальных городах положительные и отрицательные изменения незначительные, в пределах 1 %.

Сейчас на вторичном рынке время покупателей. Они выбирают для себя наилучшие варианты, и продавцы часто вынуждены подстраиваться под их требования. Многие продавцы этой осенью готовы закрыть для себя ранее отложенный спрос. Поэтому осенью возможен рост цен, но ажиотажа из-за высокой конкуренции не будет. В глобальном плане в РК нет реального платёжеспособного спроса. Фундаментальные факторы — доходы населения, доступность ипотеки — говорят о том, что уверенного роста рынка жилья в ближайшем будущем не будет.

Город Август, тг/кв. м К июлю, % К янв., % За год, % Алматы 706 383 –1.0 –1.9 0.4 Астана 480 340 0.8 1.0 1.4 Актау 349 483 –2.4 5.1 9.1 Шымкент 416 338 1.0 –1.0 –1.0 Караганда 369 505 –0.6 –2.5 –2.1 Уральск 318 808 1.3 3.4 2.9 Усть-Каменогорск 377 263 0.4 –0.5 –1.6 Петропавловск 382 095 0.7 5.3 6.6 Павлодар 364 225 0.5 –1.2 –1.3 Тараз 296 003 –0.7 –1.8 -2.1 Актобе 291 998 –0.5 1.4 3.4 Костанай 371 140 0.4 –0.2 0 Семей 350 618 –0.3 –2.0 –1.9 Кокшетау 307 503 0 0.6 –0.1 Атырау 392 150 0.5 –1.0 0.8 Кызылорда 232 983 –0.1 –2.5 –0.5 Талдыкорган 302 525 0.1 0.9 –1.4 Туркестан* 311 988 –0.2 –0.3 –

*Добавлен с января 2024 года. Республиканская динамика указана без учёта Туркестана

Изменения с начала года

С января квартиры подешевели в 11 городах.

Максимальное снижение цен произошло в Караганде, Кызылорде (по —2.5 %), Семее (—2.0 %), Алматы (—1.9 %), Таразе (—1.8 %).

При этом в Петропавловске, Актау рост цен превысил 5 % за восемь месяцев. В Астане средние цены выросли на 1. 0 %.

Общая динамика к началу года без изменений.

Изменения за год

А вот к августу 2023 года средние цены по РК выросли на 1 %. Существенное подорожание квартир произошло в Актау (+9.0 %), Петропавловске (+6.6 %), Актобе (+3.4 %), Уральске (+2.9 %).

В Астане цены выросли на 1.4 %, в Алматы — на 0.4 %, в Шымкенте снизились на 1.0 %.

В то же время цены на аренду жилья в августе выросли сразу на 8 %. И, вероятнее всего, в сентябре рост ставок продолжится.

В Казахстане взлетели цены на аренду

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