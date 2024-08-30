Что произошло с ценами на квартиры в августе 2024 года

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Средние цены предложения на вторичном рынке жилья в Казахстане по итогам августа, в отличие от аренды, находятся в стабильном состоянии.
Изменения за месяц
Как сообщает Krisha.kz, за месяц цены снизились в восьми городах из 18. При этом в Актау и Алматы квартиры подешевели максимально на 2.4 и 1.0 % соответственно.
Максимальный рост — в Уральске (+1.3 %), Шымкенте (+1.0 %), Астане (+0.8 %). Резкого подъёма в августе не произошло.
В остальных городах положительные и отрицательные изменения незначительные, в пределах 1 %.
Сейчас на вторичном рынке время покупателей. Они выбирают для себя наилучшие варианты, и продавцы часто вынуждены подстраиваться под их требования. Многие продавцы этой осенью готовы закрыть для себя ранее отложенный спрос. Поэтому осенью возможен рост цен, но ажиотажа из-за высокой конкуренции не будет. В глобальном плане в РК нет реального платёжеспособного спроса. Фундаментальные факторы — доходы населения, доступность ипотеки — говорят о том, что уверенного роста рынка жилья в ближайшем будущем не будет.
|Город
|Август, тг/кв. м
|К июлю, %
|К янв., %
|За год, %
|Алматы
|706 383
|–1.0
|–1.9
|0.4
|Астана
|480 340
|0.8
|1.0
|1.4
|Актау
|349 483
|–2.4
|5.1
|9.1
|Шымкент
|416 338
|1.0
|–1.0
|–1.0
|Караганда
|369 505
|–0.6
|–2.5
|–2.1
|Уральск
|318 808
|1.3
|3.4
|2.9
|Усть-Каменогорск
|377 263
|0.4
|–0.5
|–1.6
|Петропавловск
|382 095
|0.7
|5.3
|6.6
|Павлодар
|364 225
|0.5
|–1.2
|–1.3
|Тараз
|296 003
|–0.7
|–1.8
|-2.1
|Актобе
|291 998
|–0.5
|1.4
|3.4
|Костанай
|371 140
|0.4
|–0.2
|0
|Семей
|350 618
|–0.3
|–2.0
|–1.9
|Кокшетау
|307 503
|0
|0.6
|–0.1
|Атырау
|392 150
|0.5
|–1.0
|0.8
|Кызылорда
|232 983
|–0.1
|–2.5
|–0.5
|Талдыкорган
|302 525
|0.1
|0.9
|–1.4
|Туркестан*
|311 988
|–0.2
|–0.3
|–
*Добавлен с января 2024 года. Республиканская динамика указана без учёта Туркестана
Изменения с начала года
С января квартиры подешевели в 11 городах.
Максимальное снижение цен произошло в Караганде, Кызылорде (по —2.5 %), Семее (—2.0 %), Алматы (—1.9 %), Таразе (—1.8 %).
При этом в Петропавловске, Актау рост цен превысил 5 % за восемь месяцев. В Астане средние цены выросли на 1. 0 %.
Общая динамика к началу года без изменений.
Изменения за год
А вот к августу 2023 года средние цены по РК выросли на 1 %. Существенное подорожание квартир произошло в Актау (+9.0 %), Петропавловске (+6.6 %), Актобе (+3.4 %), Уральске (+2.9 %).
В Астане цены выросли на 1.4 %, в Алматы — на 0.4 %, в Шымкенте снизились на 1.0 %.
В то же время цены на аренду жилья в августе выросли сразу на 8 %. И, вероятнее всего, в сентябре рост ставок продолжится.
В Казахстане взлетели цены на аренду