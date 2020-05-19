USD 415.11
EUR 454.38
RUB 5.74
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Что запрещено казахстанским выпускникам в этом году

Что запрещено казахстанским выпускникам в этом году

COVID-2019 в Казахстане

6751 - зарегистрированно

3515 - выздоровевших

35 - летальных случаев

98 - в Костанайской области

25 мая вместо обычных торжественных линеек для школьников 1-10 классов пройдут онлайн-мероприятия, сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, передает informburo.kz

«В этот день классные руководители организуют классные часы для школьников 1-10 классов в онлайн-режиме, в разное время. К мероприятию могут подключиться приглашённые гости, родители, представители вузов, обучающиеся по программе «Болашақ» и другие», – рассказала вице-министр.

Для выпускников торжественная линейка и вручение аттестатов состоятся в один день.

Мероприятия пройдут в школах 3-4 июня по отдельности для каждого выпускного класса.

Линейки проведут на открытом воздухе, с соблюдением санитарных норм. Выпускники должны быть в школьной форме, в масках или респираторах и соблюдать дистанцию в два метра друг от друга. Торжество могут посетить только родители, приглашать посторонних гостей запрещается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В Костанайской области сгорел автомобиль
Следующая новость

В Костанайской области умер 7-летний ребенок, получив травмы во дворе