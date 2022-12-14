Чудовищная трагедия в Мангистау: психолог назвал возможные причины поступка отца

Чудовищная трагедия в Мунайлинском районе потрясла Казахстан. 38-летний мужчина повесил трех своих маленьких детей: 8, 4 лет и 10 месяцев, а затем повесился сам. По предварительной версии, это произошло на почве семейного конфликта с женой.

Корреспондент Tengrinews.kz расспросил президента Ассоциации психологов Казахстана, директора Центра медицинских психологических проблем в Алматы, специалиста по работе с семейными проблемами Владимира Стеблянко о причинах таких шокирующих поступков.

По мнению специалиста, проблемы в семье явно возникали и ранее, но им не придавали должного значения.

«Я не знаю всей сложившейся обстановки, но человек явно имеет признаки психического расстройства. Неуправляемая агрессия, понимаете. А семейный конфликт послужил спусковым крючком. По сути, на такой поступок может решиться только психически больной человек. Хладнокровное убийство трех детей — здесь явно психическая патология идет, в состоянии бреда совершаются такие поступки. И это надо было уже видеть родственникам, и проводить профилактику обязательно. Наверняка человек проявлял себя каким-то неадекватным поведением и раньше, и это надо было иметь в виду», — считает Стеблянко.

По его словам, в случае неуправляемой агрессии со стороны одного из супругов необходимо обращаться за специализированной помощью.

«Вокруг таких людей нельзя создавать конфликтную обстановку, потому что они поступают чаще всего неадекватно. Конечно, конфликты происходят в семьях часто, но они не заканчиваются вот такими результатами. Потому что в основном психически полноценные люди из конфликтных ситуаций выходят в адекватном поведении. Они выражают гнев, сердятся, может, даже рукоприкладством занимаются, но дальше не идут. В данном случае, возможно, имела место психопатия. Это патологическая концептуация характера, возможно, неуправляемая им. Но надо было обращаться в соответствующее медицинское учреждение и вовремя его изолировать, если уж так получилось, есть специальные психиатрические бригады, они выезжают, моментально обездвиживают в смирительную рубашку и медикаментозно блокируют пациента», — отмечает специалист.

Психолог назвал яркие признаки психического расстройства.

«Во-первых, возможно наличие каких-то бредовых идей, например, бредовой ревности. Конечно, ревность — часто встречающееся чувство, но она же в каких-то определенных социальных рамках происходит и не влечет ужасов убийства чаще всего. Как правило, здесь нужно стационарное лечение в обязательном порядке, потому что одной психологической помощи недостаточно. Здесь нужно вовремя разбираться, и если действительно психическая патология присутствует, лучше всего ее пролечить, помочь вывести из этого состояния и не допускать конфликтных ситуаций, в которых человек может сорваться. Ну или разводиться в крайнем случае», — резюмировал Владимир Стеблянко.

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