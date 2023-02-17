Циклон будет оказывать влияние на погоду в ближайшие три дня — Казгидромет

Прогноз на выходные дали синоптики Казгидромета.

Под влиянием ложбины Западного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

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Прогнозируется снег, на юго-западе, юге и юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега. 18 февраля в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

По республике прогнозируются туман, усиление ветра, в южной половине страны – гололед, в северной половине — низовая метель.

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