Цой ответил на вопрос о новых ограничениях из-за омикрон-штамма

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, какие ограничения могут быть в Казахстане из-за омикрон-штамма и что известно о вирусе, передает Tengrinews.kz.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

«Самое главное сейчас — вопрос мониторинга, потому что пока штамм («омикрон». — Прим.) неизведанный. Вы знаете, штаммы постоянно появляются в мире, их много разных — и «лямбда», и Eta-штамм. Всегда каждому штамму особое внимание. Важно понять, как он распространяется в мире, особенно в тех странах, в которых уже впервые был выявлен», — сообщил министр, отвечая на вопрос корреспондента.

Цой отметил, что на встрече в Женеве генеральный директор ВОЗ рассказал, что рабочая группа исследует этот штамм.

«Самое важное, чтобы он не был пандемичным. Имеется в виду, чтобы он не занял превалирующее положение внутри страны. К примеру, дельта-штамма почти 80-90 процентов во всем мире. Там, где он появился, он занял главенствующее положение. Поэтому задача сейчас всего мирового сообщества — проследить, насколько штамм заразный, как он действует, какие у него клинические проявления и насколько он контагиозен, опасен для людей. Пока таких достоверных данных нет», — добавил глава Минздрава.

Алексей Цой подчеркнул, что в стране продолжается забор материала у граждан, прилетевших из-за рубежа с положительным анализом на COVID-19. Полученные образцы в дальнейшем отправляются на секвенирование вируса, чтобы определить, к какому штамму он относится.

По словам министра, в ближайшее время будут получены результаты и «на основании этого будет видно».

«Это (введение новых ограничений в стране. — Прим.) зависит от самой вирулентности вируса. Если вирус будет агрессивный, множество случаев будет, он будет тяжело протекать, тогда, конечно, будут дополнительные ограничения. Но в целом тактика ко всем штаммам вируса одинаковая. Самое главное, что ПЦР-тесты видят независимо, «омикрон» или другой штамм. Лечение, в принципе, идентичное. Сейчас даже в тех странах, где выявлен «омикрон», он лечится идентично остальным штаммам. Поэтому здесь система готова», — резюмировал Алексей Цой. Читайте также: Вся актуальная информация о пересечении казахстанско-российской границы

24 ноября ученые выявили новый штамм коронавируса в южной части Африки — ЮАР и Ботсване. Ему присвоили греческую букву «омикрон». Отмечается, что он может быть опаснее любых других разновидностей COVID-19, включая «дельту». Новый штамм содержит 32 мутации, некоторые из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

В ВОЗ заявили, что на изучение нового штамма коронавируса уйдут недели. Но уже сейчас эксперты предполагают, что «омикрон» может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться. Между тем, по данным специалистов, существующие ПЦР-тесты способны распознавать этот штамм. Однако они считают, что «омикрон» может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола.