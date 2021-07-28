Цой предупредил о возможном резком росте смертности в нескольких регионах

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что в нескольких регионах Казахстана возможен острый дефицит инфекционных и реанимационных коек, который может привести к резкому росту смертности среди населения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Минздрава.

«Продолжается рост заболеваемости во всех регионах. По сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в 1,9 раза, наибольший прирост заболеваемости отмечается в Северо-Казахстанской области — в 3,5 раза, Кызылординской области — в 3 раза, Актюбинской области — в 2,9 раза, в Туркестанской области и городе Шымкенте — в 2,5 раза», — сказал Цой на заседании МВК.

По сравнению с июнем среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 раза. Количество летальных случаев в целом по республике за две недели увеличилось в 1,8 раза, в том числе в Актюбинской области — в 8,5 раза, в Шымкенте и Атырауской области — в 2,8 раза.

По состоянию на 26 июля в сравнении с 1 июля в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных коек в три раза. В связи с чем в стране было проведено увеличение коечного фонда в 1,4 раза.

По словам министра, высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек за указанный период отмечается в Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях. Согласно ежедневному мониторингу коечного фонда в разрезе регионов, по состоянию на 26 июля занятость инфекционных коек по республике составила 55 процентов, реанимационных коек — 43 процента.

Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области — 73 процента, Кызылординской области — 73 процента, Нур-Султане — 76 процентов и Шымкенте — 81 процент. Реанимационных коек: в Акмолинской области — 69 процентов, Нур-Султане — 84 процента, Шымкенте — 63 процента.

«В данное время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла 3 348 человек, то в июле текущего года рост составил более чем в два раза. Также в два раза увеличилось число пациентов, находящихся на лечении. В ряде регионов возможен острый дефицит инфекционных и реанимационных коек, связанный с высокой ежедневной заболеваемостью, который может привести к резкому росту смертности среди населения республики. В зоне риска находятся города Нур-Султан, Шымкент, Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская области«, — заявил Алексей Цой. Читайте также: Карантин ужесточили в Костанайской области

Глава Минздрава указал на необходимость обеспечения бесперебойной работы ПМСП, мобильных бригад, ПЦР-лабораторий, КТ и рентген-диагностики для установки диагноза коронавируса, а также поручил принять меры по своевременному амбулаторному обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения КВИ.

Цой также обратил внимание, что несмотря на действующие карантинные меры, в ряде регионов продолжается проведение торжественных мероприятий с участием большого количества людей и установлением фактов грубейших нарушений карантина. В связи с чем он попросил поручить местным исполнительным органам усилить работу мониторинговых групп.

«Учитывая продолжающийся рост заболеваемости и летальности от коронавируса, Министерством здравоохранения предложено со 2 августа принять дополнительные меры в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде. В том числе: приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

сохранить дистанционную форму работы для 80 процентов сотрудников государственных органов. Для проектов, участвующих в Ashyq, предложено ограничить деятельность до 20.00, для лидеров Ashyq — до 22.00.

при этом ужесточить требования к нарушителям: при чекине от 0 до 20 исключать из проекта без предупреждения на один месяц, при повторном нарушении — на два месяца», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса в Казахстане решила ввести новые карантинные ограничения в 5 городах страны

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