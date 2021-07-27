USD 424.37
EUR 499.91
RUB 5.75
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Ужесточают карантин на две недели в Костанайской области — оперштаб

Ужесточают карантин на две недели в Костанайской области — оперштаб

Сегодня глава области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.

В ходе заседания штаба заслушаны и.о. руководителя управления здравоохранения области, акимов городов Аркалык, Рудный и Житикаринского района. Также рассмотрели работу мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 июня по 25 июля проведено 4 724 рейдовых мероприятий, выявлено 190 нарушений карантинных мер.

Читайте также: Костанайская городская больница приостановила прием экстренных и плановых пациентов

В области развернуто 1 927 коек включая: 1 627 инфекционных коек, загруженность составляет 51,9%. 300 карантинных коек, загруженность составляет 25,6%. На сегодня в область доставлено 259 500 доз первого компонента и 194 415 доз второго компонента вакцины. Всего провакцинировано 234 070 человек первым компонентом, охват населения области вакцинацией составляет 46,3%.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в области остается сложной. Только за последнюю неделю зарегистрировано 1 181 случаев, а за предыдущую неделю 824 случаев, то есть заболеваемость выросла на 43%. Кроме того, рассмотрев все внесённые предложения», -отметил глава области.

Читайте также: За 200 новых случаев коронавируса выявили в Костанайской области. 

Штабом принято решение ввести следующие ограничения с 1 по 14 августа со сроком на две недели.

Приостановить в выходные и праздничные дни работу объектов, вне зависимости от участия в проекте «Ashyq»:

—   объектов культуры, театры, кинотеатры.
—   объектов общественного питания. В будние дни установить режим работы до 20:00 часов.
—  объектов площадью свыше 2000 кв.м, в том числе ТРЦ , реализующих непродовольственные товары.
—  продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков.
—   деятельность саун, СПА-центров, бассейнов, крытых спортивных объектов, термопарка.

«Еще раз хочу призвать население области проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких соблюдать все правила противоэпидемических мероприятий и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19», — отметил Архимед Мухамбетов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Приняты новые решения межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса в РК
Следующая новость

За поддельный ПЦР-тест осудили пенсионерку в Костанае