Ужесточают карантин на две недели в Костанайской области — оперштаб

Сегодня глава области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.

В ходе заседания штаба заслушаны и.о. руководителя управления здравоохранения области, акимов городов Аркалык, Рудный и Житикаринского района. Также рассмотрели работу мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 июня по 25 июля проведено 4 724 рейдовых мероприятий, выявлено 190 нарушений карантинных мер.

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В области развернуто 1 927 коек включая: 1 627 инфекционных коек, загруженность составляет 51,9%. 300 карантинных коек, загруженность составляет 25,6%. На сегодня в область доставлено 259 500 доз первого компонента и 194 415 доз второго компонента вакцины. Всего провакцинировано 234 070 человек первым компонентом, охват населения области вакцинацией составляет 46,3%.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в области остается сложной. Только за последнюю неделю зарегистрировано 1 181 случаев, а за предыдущую неделю 824 случаев, то есть заболеваемость выросла на 43%. Кроме того, рассмотрев все внесённые предложения», -отметил глава области.

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Штабом принято решение ввести следующие ограничения с 1 по 14 августа со сроком на две недели.

Приостановить в выходные и праздничные дни работу объектов, вне зависимости от участия в проекте «Ashyq»:

— объектов культуры, театры, кинотеатры.

— объектов общественного питания. В будние дни установить режим работы до 20:00 часов.

— объектов площадью свыше 2000 кв.м, в том числе ТРЦ , реализующих непродовольственные товары.

— продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков.

— деятельность саун, СПА-центров, бассейнов, крытых спортивных объектов, термопарка.

«Еще раз хочу призвать население области проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких соблюдать все правила противоэпидемических мероприятий и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19», — отметил Архимед Мухамбетов.

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