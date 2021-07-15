Цой: При пессимистичном сценарии в августе заражаться Covid-19 будут 6000 человек в день

Минздрав РК обновил прогноз эпидемиологической ситуации в стране в связи с активным распространением штамма «Дельта». Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на своей странице в Facebook.

По прогнозам Минздрава:

при пессимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 400 тысяч человек (в среднем за сутки выше 6 000 случаев на пике в августе);

по реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев в июле-сентябре составит около 355 тысяч человек (в среднем за сутки выше 5 300 случаев на пике в августе);

при оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в июле-сентябре составит около 330 тысяч человек (в среднем за сутки выше около 5 000 случаев на пике в августе).

14 июля в Казахстане зарегистрировали рекордное количество случаев заражения Covid-19 – 5 314 за сутки.

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