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Цой: Проблема отказов от вакцинации по-прежнему стоит остро

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Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о случаях отказа от вакцинации против коронавируса в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Он отметил, что по итогам 2020 года было отмечено недостижение оптимальных величин охвата вакцинацией. Недостижение охвата, по словам главы Минздрава, было связано с введением режима чрезвычайного положения с марта по май 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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«По-прежнему остро стоит проблема отказов от вакцинации. С 2013 года по настоящее время из числа подлежащих вакцинации отказались от профилактических прививок 24 976 человек, из них 58 процентов — по личным убеждениям, 23,2 процента — по религиозным убеждениям, 12,8 процента — из-за недоверия к вакцинам, 6 процентов — в результате негативной информации в СМИ», — сказал Алексей Цой на правительственном часе в Мажилисе.

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Он рассказал, что за первое полугодие 2021 года зарегистрировано 3 417 случаев отказа от вакцинации.

«Нами на постоянной основе проводится разъяснительная работа с противниками вакцинации, и в текущем году поменяли свое мнение о вакцинации и привились 197 человек», — заключил глава Минздрава.

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