Цой: Проблема отказов от вакцинации по-прежнему стоит остро

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о случаях отказа от вакцинации против коронавируса в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
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Он отметил, что по итогам 2020 года было отмечено недостижение оптимальных величин охвата вакцинацией. Недостижение охвата, по словам главы Минздрава, было связано с введением режима чрезвычайного положения с марта по май 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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«По-прежнему остро стоит проблема отказов от вакцинации. С 2013 года по настоящее время из числа подлежащих вакцинации отказались от профилактических прививок 24 976 человек, из них 58 процентов — по личным убеждениям, 23,2 процента — по религиозным убеждениям, 12,8 процента — из-за недоверия к вакцинам, 6 процентов — в результате негативной информации в СМИ», — сказал Алексей Цой на правительственном часе в Мажилисе.
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«Нами на постоянной основе проводится разъяснительная работа с противниками вакцинации, и в текущем году поменяли свое мнение о вакцинации и привились 197 человек», — заключил глава Минздрава.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области