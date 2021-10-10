Когда начнутся проверки на вакцинацию в Казахстане

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава сообщили, когда в Казахстане начнутся проверки статуса вакцинации сотрудников организаций, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве напомнили, что Минздрав и Министерство нацэкономики планируют внеси изменения в совместный приказ «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Новые пункты вводятся в специальные проверочные листы. Отсутствие паспорта вакцинации, отсутствие ПЦР-тестирования в последние 7 дней или медицинской справки, освобождающей от вакцинации, будут отнесены к грубому нарушению.

«После утверждения совместного приказа в отношении сотрудников организации будут проводится проверки. До этого проверки не проводились, так как не было оснований для проведения проверок согласно пункту 3 статьи 143 Предпринимательского кодекса», — сообщили в комитете.

Проект совместного приказа направлен на рассмотрение и согласование в Нацпалату предпринимателей и неправительственные организации.

Документ опубликован на сайте «Открытые НПА«. Публичное обсуждение продлится до 20 октября.

В палате предпринимателей ранее выразили опасение, что принятие подзаконного акта исключает добровольность граждан к вакцинации, также грозит штрафами предпринимателям. Документ, по их словам, даст право органам санэпидемконтроля применять штрафные санкции по статье 425 КоАП в отношении любого работодателя, независимо от формы собственности, вида деятельности и категории бизнеса