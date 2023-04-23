ЦОНы приостановят часть услуг с 26 апреля

В госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, что ЦОНы в Казахстане приостановят часть услуг с 26 апреля, передает Tengrinews.kz.

В частности, ЦОНы в Казахстане временно приостановят прием заявок на оказание всех видов услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости с 26 апреля по 9 мая 2023 года.

Причина приостановки — переход на новую информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости».

«Ввиду более длительных сроков исполнения услуг на бумажных носителях, а также доставки документов, приостанавливать прием услуг в ЦОНах будут раньше, чем через eGov.kz. К слову, граждане, кто заказал услугу до 26 апреля, смогут получить результат в указанные сроки», — отмечается в заявлении.

Кроме того, с 2 по 9 мая текущего года будет приостановлен прием документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции. В указанный период граждане также не смогут воспользоваться услугами, связанными с жилищными программами.

«Переход на новую систему организован в праздничные дни для того, чтобы часть периода, в который ожидается недоступность услуг, выпадала на нерабочие дни. Отмечу, что при перемещении на ЕГКН будут поэтапно оцифрованы все жизненные ситуации, связанные с оформлением земельных участков, предусмотрена возможность оказания всего спектра госуслуг, в том числе предоставление корректировок по новым и существующим участкам. Также будут отработаны факторы законности оформления земельных участков и недвижимости, недопущение коррупционных рисков», — пояснил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Напомним, 5 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений». Закон исправил ситуацию, когда отсутствие информации по свободным земельным участкам давало возможность акиматам формально отказывать гражданам в предоставлении прав на земельный участок.

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