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COVID-19. Состоялось заседание оперштаба Костанайской области

Фото alau.kz

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Аким Костанайской области провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Большую часть встречи посвятили подведению предварительных итогов вакцинации против ковид-19. По официальным данным, первым компонентом уже привились 322 126 человек, а это 63,8% от подлежащего к прививке населения. Что касается второго компонента, то его получили 297 691 человек или 58,9% населения. Глава региона назвал районы, где, по его словам, темпы вакцинации идут не так активно, как планировалось.

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«По выполнению краткосрочного плана проведения вакцинации против КВИ с 1 сентября по 13 октября — вакцинированы 24,5 тыс. человек при плане на этот период 172 тыс. человек. Процент выполнения — 14,3%. Наиболее низкие проценты исполнения зафиксированы в Аулиекольском, Житикаринском, Костанайском, Алтынсаринском и Сарыкольском районах, а также в городе Костанай», — перечислил Архимед Мухамбетов.

Глава Аулиекольского района отчитывается — в настоящее время из всех ранее поступивших вакцин в остатке имеется 3572 первого компонента и 4190 доз второго компонента. В районе подлежат вакцинации 21732 человек, 54% из них уже получили первый компонент. На данный момент, по словам акима района, основная масса подлежащих вакцинации остается население, среди которых немало самозанятых.

«Налажено взаимодействие железнодорожных предприятий и Кушмурунской сельской больницы в части организованного выезда на объект. На постоянной основе проводится разъяснительная работа в том числе выездные разъяснительные беседы, как с населением, так и с руководителями предприятий. Продолжается подворовой обход во всех населённых пунктах района. Организована рассылка в группах Whatsapp», — отметил аким Аулиекольского района Ерлан Теменов.

Аким Костанайской области рекомендовал акимам городов и районов пересмотреть слабые места работы с населением по вакцинации. Больше вести разъяснительную работу и продумать систему поощрения.

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