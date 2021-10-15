Как это будет? Алексей Цой подробно рассказал о ревакцинации казахстанцев

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Выработаны подходы к ревакцинации казахстанцев, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.
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Министерством совместно с Консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработаны подходы к ревакцинации населения, — сообщил глава Минздрава на брифинге в СЦК.
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Так, по его словам, учитывая международный опыт, рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ.
При этом: лица, получившие вакцинацию векторными вакцинами, — ревакцинация через девять месяцев инактивированной вакциной; лица, получившие вакцинацию инактивированными вакцинами, — ревакцинация через шесть месяцев векторной вакциной; лица, получившие м-РНК-вакциной, — ревакцинация через шесть месяцев инактивированной или векторной вакциной. Также возможна ревакцинация идентичными вакцинами, — объяснил министр.
Он добавил, что проводить ревакцинацию идентичными прививками можно, но с небольшой разницей.
Это будет, скорее всего, не компонент «Спутник V», потому что это разнородные вакцины. У нас в правилах предусматривается, что это будут вакцины, идентичные по 1 и 2 доза. То есть на выходе уже есть «Спутник Лайт», которого у нас тоже уже освоено производство. Я думаю, что тоже в ближайшее время появится. Это, по сути дела, первый компонент «Спутник V», — отметил Цой.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
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