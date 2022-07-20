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Дачные разборки. Полицией Лисаковска раскрыто тяжкое преступление

Происшествие случилось 17 июля в городе Лисаковск.

С территории дачного общества в больницу был доставлен 40-летний мужчина с ножевыми ранениями.

В этот же день по данному факту начато досудебное расследование по статье 106 части 1 УК «Нанесение тяжких телесных повреждений».

18 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Лисаковск установлен 38-летний подозреваемый.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, другие сведения в порядке статьи 201 УПК не разглашаются.

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