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Дальнобойщик записал голосовое сообщение «о смерти школьника» после прививки — ДП Костанайской области

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Костанайскими полицейскими установлен мужчина, записавший аудио сообщение о проведённых прививках от коронавируса детям в 7 школе Костаная.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автор сообщения установлен. Им оказался 38-летний житель областного центра.

По данному факту сотрудниками полиции ведется досудебное расследование.

Мужчина работает дальнобойщиком.

Напомним, костанайцы сегодня были взволнованы сообщением, которое распространяли в мессенджерах о последствиях после вакцины.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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