Дальнобойщик записал голосовое сообщение «о смерти школьника» после прививки — ДП Костанайской области

Костанайскими полицейскими установлен мужчина, записавший аудио сообщение о проведённых прививках от коронавируса детям в 7 школе Костаная.
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автор сообщения установлен. Им оказался 38-летний житель областного центра.
По данному факту сотрудниками полиции ведется досудебное расследование.
Мужчина работает дальнобойщиком.
Напомним, костанайцы сегодня были взволнованы сообщением, которое распространяли в мессенджерах о последствиях после вакцины.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области