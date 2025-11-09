Министерство юстиции РК подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменений в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Uchet.kz.

Ключевая новация касается пункта 26 Правил: предусматривается обязанность предоставлять уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения о нотариальных действиях, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) .

Обсуждение проекта продлится до 24 ноября 2025 года. Замечания и предложения принимаются на портале «Открытые НПА».

