Министерство юстиции РК подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменений в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Uchet.kz.
Ключевая новация касается пункта 26 Правил: предусматривается обязанность предоставлять уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения о нотариальных действиях, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) .
Обсуждение проекта продлится до 24 ноября 2025 года. Замечания и предложения принимаются на портале «Открытые НПА».
