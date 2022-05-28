Дефицита сахара в Казахстане нет – Минсельхоз

Запасы сладкого продукта в республике составляют порядка 67 тыс. тонн. Производство сахара осуществляется бесперебойно, сообщает zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, складах республики составляют порядка 31 тыс. тонн. Кроме того, на заводах в наличии имеется 36 тыс. тонн тростникового сырца для переработки. Дополнительно в дороге находятся 16 тыс. тонн сахара-сырца.

Производство продукта на сахарных заводах осуществляется бесперебойно. Вместе с тем осуществляется поставка сахара на внутренний рынок АО «НК «Продкорпорация».

«Для стабилизации цен заводами осуществляется отгрузка в стабфонды регионов, торговым сетям и поставщикам, поставка производителям сахаросодержащей продукции – в соответствии с их заявками. Всего в мае текущего года отгружено свыше 30 тыс. тонн, в июне планируется 44,8 тыс. тонн сахара», — сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

Для оперативной поставки продукта в регионы Министерством сельского хозяйства совместно с заинтересованными сторонами прорабатывается вопрос беспрепятственного перемещения грузов (сахара белого, тростникового сахара-сырца) железнодорожным транспортом по территории Казахстана.

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