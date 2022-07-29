Дефицита сахара в торговой сети города нет — акимат Костаная

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная сообщили, что в Костанае с 27 апреля активно идет выборка сахара торговыми сетями из стабилизационного фонда. Ежедневный отпускаемый объем со стабфонда составляет 5 тонн.

Реализация сахара населению производится торговыми сетями по фиксированной цене – 480 тенге за килограмм. В крупных супермаркетах города сахар реализуется лимитировано — реализация по часам, не более 1 килограмм в руки.

«Социально-значимый продовольственный товар покупатели могут приобрести в сети супермаркетов «Астыкжан», «Солнечный», «Rauzet», «Норма», «Азия», «Меркурий», «City» и «Особа». Кроме того, продукция реализуется в магазинах «Ахчин Г», «15», «Эра», «Театральный» и другие. Также торговые сети дополнительно контрактуются напрямую с оптовыми фирмами. Крупными основными поставщиками сахара в области являются — ТОО «КоstExport»,ТОО «Бас Торговля 21», ТОО «Лисван». Стоит отметить, что в целом дефицита продукции на торговых полках не имеется», — сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная.

Потребность сахара населения Костаная при численности 254,5 тысяч человек составляет 4,3 тысяч тонн в год, или 360 тонн в месяц.

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