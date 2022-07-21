Дело о гибели 12-летнего мальчика начали рассматривать в суде Костаная

Рассмотрение уголовного дела 49-летнего Ержана Султангалиева началось в суде №2 Костаная. Именно он 11 мая этого года, находясь за рулем автокрана-манипулятора, стал участником дорожно-транспортного происшествия со смертельными последствиями.

По мнению государственного обвинителя, при управлении автомобилем Султангалиев проявил преступную небрежность и самонадеянность.

«Не убедившись в безопасности дорожного движения, не обеспечивая возможность постоянного контроля за движением, грубо пренебрегая правилами дорожной безопасности, не принял меры для полной остановки транспортного средства, выехал на регулируемый перекресток улиц Чернышевского и Рудненская на запрещающий, красный сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода Мартыненко Илью Сергеевича», — зачитала обвинение государственный обвинитель Алма Нурсеитова.

Согласно материалам дела, мальчик шел на зеленый сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспорта Султангалиева. В результате ДТП от полученных телесных повреждений, травм головы, мальчик скончался на месте. Ему было 12 лет.

«Скорость движения автомобиля «Мазда — Титан» на представленной видеозаписи с наименованием»11.05.22 Чернышевского — Рудненская», составляла 51,42 километров в час. Пересекает светофорную стойку, в момент, когда горел красный сигнал светофорного объекта для транспортного средства», — сказала государственный обвинитель.

Сейчас Ержан Султангалиев обвиняется в «Нарушении лицом, управляющим механическим транспортным средством ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Подсудимый: «Я признаю полностью свою вину. Я раскаиваюсь. Я ничего против не имею».

Судья: «Полностью признаёте?»

Подсудимый: «Признаю».

Защита подсудимого ходатайствовала об изменении ему меры пресечения. Адвокаты, сообщили, что Султангалиев возместил потерпевшим некоторые материальные затраты, просили учесть, что он единственный кормилец в его семье, предлагали выпустить его из под ареста, и обязать являться в суд. Также они предлагали заключить с прокуратурой сделку о признании вины. Пока оба этих предложения были отклонены представителями потерпевшей стороны. Судебное разбирательство будет продолжено.

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