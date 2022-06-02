Дело о гибели врача на улице Маяковского рассматривают в суде Костаная

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В суде №2 началось рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего Данияра Ибрашева.
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Подсудимый обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. Напомним, утром 15 января этого года на улице, Маяковского, Ибрашев сбил переходившую дорогу женщину с собакой.
Мужчина находился за рулем автомобиля Toyota Camry, принадлежащей городскому акимату Костаная, в котором Ибрашев работал водителем.
Установлено, что он двигался на желтый сигнал светофора. Пострадавшая, Елена Сухарева работала врачом функциональной диагностики в одном из медицинских центров. Костаная. Впоследствии женщина скончалась в реанимации. Адвокат подсудимого подал ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины.
Суд назначил недельный срок для рассмотрения данного прошения сотрудниками прокуратуры.
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