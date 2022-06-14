Дело признанного виновным в совершении убийства бывшего сотрудника костанайской полиции, вновь рассмотрели в суде.

inbusiness.kz
Напомним, 8-ого марта прошлого года, 38-летний начальник отдела одного из управлений областного полицейского департамента Руслан Клышев, возле своего дома, выстрелил из охотничьего ружья в грудь своего бывшего одноклассника Ерлана Омарова.
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До этого мужчины, в ходе переписки в одной из групп в WhatsApp, поссорились. Клышев просил переквалифицировать ему обвинения на «Убийство по неосторожности». Но в спецсуде по уголовным делам региона ему назначили 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии с максимальным режимом безопасности. Недовольство решением осужденный высказал ещё в суде первой инстанции.
Так же с позицией суда не согласились его защитники. Как нам стало известно, дело повторно было рассмотрено, но уже коллегией по уголовным делам областного суда.
Приговор оставлен без изменений.
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