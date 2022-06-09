Дело сотрудницы департамента полиции Костанайской области вновь рассмотрели в суде

Напомним заместитель начальника следственного управления Айгуль Маманова обвинялась в совершении коррупционных преступлений.

В ходе судебных разбирательств в качестве свидетелей было допрошено множество сотрудников полицейского ведомства, у которых Маманова, якобы, вымогала деньги. Средства, как сказано в обвинении, шли на так называемые имиджевые мероприятия, например, на поощрения лучших сотрудников, на похороны полицейских, а также на подарки ветеранам. Собранные деньги переводились также в МВД.

Обвинение, учитывая положительную характеристику подсудимой, в первый раз просило назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении, лишить специального звания полковник полиции, и права занимать должности на госслужбе. Однако суд решил признать Айгуль Маманову невиновной, и оправдать за отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения. Она была освобождена из под стражи в зале суда. После повторного рассмотрения дела Мамановой в коллегии по уголовным делам областного суда, это решение было оставлено без изменений.

Теперь приговор вступил в законную силу. Полковник Маманова имеет право на восстановление в должности и компенсацию материального и морального вреда.

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