Дело в отношении участников январских беспорядков начали рассматривать в суде Костаная

Уголовное дело в отношении четверых жителей Костаная начали рассматривать в городском суде №2.
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Амирбек Ануханов, Ерназар Рамазан, Дамир Абулов и Андрей Бурдюк, согласно обвинению, вечером 5 января, находились в центральной части города, где принимали участие в несанкционированном митинге, который потом перерос в массовые беспорядки.
По данным прокурора, Ануханов и другие, метали брусчатку и демонтированные керамические плитки со здания АО «Казпочта» в полицейских. Предприятию, кстати, нанесен ущерб более чем на 300 тысяч тенге. В результате попадания этих предметов была разбита губа сотрудника полиции, детали спецавтомобиля Камаз с водометом, и автобуса. Ануханов также метнул в полицейских подготовленную им бутылку с зажигательной смесью, но её фитиль погас в полёте, и «коктейль Молотова» не долетел до полицейских и не взорвался. Повреждены были и три скамейки, стоимостью по 200 тысяч, и 26 урн по 50 тысяч каждая.
Обвинения всем мужчинам предъявлены по статьям «Участие в массовых беспорядках, с насилием, погромами, разрушениями и уничтожениями имущества», и «Групповое покушение, по предварительному сговору, на применение насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении выполняющих обязанности представителей власти, в ходе массовых беспорядков, и в местности где объявлено ЧП». Вину все обвиняемые признали либо полностью, либо частично. На процессе приступили к опросу потерпевших и свидетелей.
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