Демонтировать объекты. В центре Костаная выявлены случаи самовольного захвата земельных участков госсобственности

Акимат Костаная уже второй год пытается решить проблему самовольного захвата земель государственной собственности в Сити-центре областного центра. Специалисты отмечают, что они пытаются навести порядок и избавится от хаотичного размещения торговых павильонов. Сейчас здесь работает два бизнесмена.

Есть еще пять мест в аренду, но аукционы по ним никак не могут состояться. Нет желающих.

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«В ходе проводимой работы выявлены случаи самовольного захвата земельных участков государственной собственности путем размещения на них торговых павильонов — фаст-фуд по ул. Победы в районе магазина «Кайнар», мороженое «Twist» в районе «Отбасы банка» и летник в районе магазина «Юничел» и кофейни «Eva bakery». Приняты незамедлительные меры по оповещению предпринимателей, самовольно захвативших земли государственной собственности, о необходимости демонтировать объекты и устранить нарушения», — сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Однако бизнесмены не согласились и их намерены сначала привлечь к административной ответственности, а затем демонтировать объекты. Аким Костаная подчеркнул, что в городе продолжится эта работа.

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